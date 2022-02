Sassuolo-Roma | Ferrari ammonito | era diffidato | salta l’Inter per squalifica

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ammonizione pesante per ilal 19? del match contro laal Mapei Stadium. Il difensore Gian Marco, infatti, è stato raggiunto da un cartellino giallo comminato dall’arbitro Guida e dovràre la prossima partita controper. Il centrale neroverde, infatti, era tra i diffidati e così non potrà guidare la retroguardia di Dionisi nel match del Meazza della settimana prossima. SportFace.

Adesso in campo invece c'è Sassuolo-Roma. Nelle gare del pomeriggio torna a vincere il Verona che, al Bentegodi, rifila ben 4 gol all'Udinese. A segno vanno Depaoli al 2', Barak al 31', Caprari... Sassuolo-Roma si affrontano nella gara delle 18 della domenica pomeriggio: questo il sestetto arbitrale designato: Guida dirige la sfida, Lo Cicero e Prenna i guardalinee. Il quarto uomo è Santoro. SASSUOLO – In occasione della partita casalinga del 13 febbraio alle 18 del Sassuolo contro la Roma, Alessio Dionisi ha scelto i giocatori convocati. Nella sfida al Mapei Stadium non ci sono nè...