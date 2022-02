Pagelle Empoli-Cagliari 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la venticinquesima giornata di. Al Castellani beffa per i ragazzi di Andreazzoli che non riescono proprio a vincere: avanti grazie al gol di Pinamonti nel primo tempo, nella ripresa e a pochi minuti dalla fine c’è il pareggio firmato Pavoletti che dà respiro ai sardi. Di seguito iai protagonisti della partita.(4-3-2-1): Vicario 6.5; Stojanovic 6, Romagnoli 6, Viti 6, Parisi 6.5; Zurkowski 5.5 (43’st Ismajli sv), Asllani 5.5, Bandinelli 5.5 (28’st Benassi 6); Bajrami 6.5 (43’st Verre sv); Pinamonti 6.5, Cutrone 5.5 (20’st Henderson 6) In panchina: Ujkani, Furlan, Stulac, Di Francesco, La ...

Di mestiere su Cutrone, diventa centrale con l'uscita di Lovato. Esce bene dall'area e smista. L'Empoli reclama un penalty per un suo tocco col braccio: rigore non concesso dal Var. Entra nell'azione ...Le pagelle del match valido per la 25a giornata della Serie A 2021/2022 tra Empoli e Cagliari al Castellani Empoli e Cagliari si sono affrontate allo stadio Castellani nel match valevole per la 25a ...