Nel calcio la rivoluzione sulla valutazione del fuorigioco è iniziata

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 febbraio 2022) Unsempre più moderno e televisivo. È quello che rientra nei piani della FIFA al lavoro per unain vista del 2022del. Spesso si è parlato spesso di rendere automatico il processo decisionale su una situazione di gioco come questa ma dopo gli strascichi per la posizione di Kylian Mbappé in occasione della rete decisiva della finale della UEFA Nations League potrebbero esserci delle novità. Arsène Wenger, a capo dello sviluppo delglobale della FIFA, impegnato nell’organizzazione dei Mondiali del Qatar nel 2022, spera che per la prossima Coppa del Mondo sia la tecnologia a segnalare ilin modo da accelerare il processo decisionale. Così si ritiene che ad oggi sia troppo il tempo di attesa prima del ...