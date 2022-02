Matteo Salvini negativo al Covid | Finalmente | dopo 10 giorni

(Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 febbraio 2022 Il leader della Legaaldieci. Il video postato sui social per annunciare la guarigione. / Facebook

AGI/Vista - Il leader della Legaè negativo al Covid dopo dieci giorni. Il video postato sui social per annunciare la guarigione. / FacebookIl leader della Legadopo 10 giorni di quarantena posta sui suoi canali social la notizia del tampone negativo: 'E dopo 10 giorni chiuso in casa finalmente oggi... Buona domenica, Amici!' Leggi Anche...Matteo Salvini è negativo al test del Covid sulle note di Jovanotti. Il leader della Lega posta un video, la cui colonna sonora è «penso positivo», noto brano di Jovanotti, («io penso positivo perché ...Il leader della Lega Matteo Salvini dopo 10 giorni di quarantena posta sui suoi canali social la notizia del tampone negativo: “E dopo 10 giorni chiuso in casa finalmente oggi… Buona domenica, Amici!” ...