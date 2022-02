Mafia | arrestati medico Giuseppe Guttadauro e il figlio

(Di domenica 13 febbraio 2022) I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo, detto "il dottore", già primario dell'ospedale Civico di Palermo, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle talpe alla Dda in cui ...

Giuseppe Guttadauro, cognato del superlatitante Matteo Messina Denaro, e il figlio Mario Carlo, sono ritenuti dagli inquirenti membri della famiglia di Cosa nostra di Palermo - Roccella, inserita nel ...I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo Giuseppe Guttadauro, detto "il dottore", già primario dell'ospedale Civico di Palermo, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle talpe alla Dda in cui ...Finiscono agli arresti Giuseppe Guttadauro e il figlio Mario Carlo, ritenuti appartenenti alla famiglia di Cosa nostra di Palermo-Roccella, inserita nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli. I ...Giuseppe Guttadauro, detto «il dottore», ex primario dell'ospedale Civico di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri del Ros di Palermo. Guttadauro era stato coinvolto in passato nell'inchiesta ...