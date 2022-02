L’oroscopo magico della settimana dal 14 al 20 febbraio | cosa dicono le stelle

Leggi su cityroma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) ARIETE – Esplosione di energie nel corso di questaper voi, come per tutti i segni di Fuoco, cari amici del segno dell’Ariete. Lasi apre infatti all’insegna delle buone notizie. Mercurio, proprio il giorno di San Valentino, smetterà di farvi i dispetti dal segno scomodo del Capricorno. Certo, a darvi filo da torcere, soprattutto in amore, resteranno Marte, Venere e Plutone, ma grazie ad una ritrovata capacità comunicativa, riuscirete a risolvere con la testa anche i problemi legati al vostro cuoricino. Due giorni dopo questo transito, ed esattamente il 16, sarete galvanizzati da una splendida luna piena, in trigono dal segno amico del Leone. Le vostre doti verranno alla luce e riuscirete ad averla vinta in una controversia che si protrae da tempo. TORO – Ladi San Valentino vi incorona protagonisti ...