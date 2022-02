LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia sfida la Corea per un posto in semifinale! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.01 Davanti la Corea ma di soli 0.28. 14.00 PARTITI! 13.58 Pochissimi minuti e partirà la sfida tra Italia e Corea del Sud. 13.55 A seguire, in ordine: Olanda-Canada, USA-Norvegia e Cina-ROC. 13.52 Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto (riserva Alessio Trentini) sfideranno la Corea del Sud nella prima serie. 13.49 Dunque si comincia con i quarti di finale Team Pursuit, in cui saranno protagonisti gli azzurri. 13.46 A seguire, ci si contenderà una medaglia: finale dei 500 metri femminile. 13.43 Programma ricco quest’oggi: si inizia con i quarti di finale Team Pursuit maschile. 13.40 Amiche e ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.01 Davanti lama di soli 0.28. 14.00 PARTITI! 13.58 Pochissimi minuti e partirà latra Italia edel Sud. 13.55 A seguire, in ordine: Olanda-Canada, USA-Norvegia e Cina-ROC. 13.52 Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto (riserva Alessio Trentini) sfideranno ladel Sud nella prima serie. 13.49 Dunque si comincia con i quarti di finale, in cui saranno protagonisti gli azzurri. 13.46 A seguire, ci si contenderà una medaglia: finale dei 500 metri femminile. 13.43 Programma ricco quest’oggi: si inizia con i quarti di finalemaschile. 13.40 Amiche e ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #SpeedSkating #PattinaggiodiVelocità Quarti di finale ?? Tutto pronto al National Speed Skating Oval per… - pointofnews : #live #speed skating, #team #pursuit #olimpiadi 2022 in #diretta: l’Italia sogna un posto in semifinale – #oa Sport… - Speedliveit : FORMULA X RACING WEEKEND 2022: BENVENUTI NEL FUTURO - Speedliveit : SI AVVICINA A GRANDI PASSI IL 30° RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI - Domyros_Run : Live 12-02-2022 Stasera Alle 21.00 Circa - C&C Red Alert 3 - Devo Farcela a distruggere i Nemici - Need for Speed M… -