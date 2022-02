Jorginho non rinnova | Juventus e Inter alla finestra

Advertising

opificioprugna : Sono un allenatore di calcio normale. Mi capita un rigore decisivo, non lo faccio tirare a Jorginho. ( Francesco V… - kit3mmu0rt : Stanotte ho sognato di incontrare Jorginho ad una festa in piscina ma non riuscivo a farmi la foto con lui perché s… - CHVLSE4 : e comunque anche oggi sono costretta a dire che jorginho non ha proprio voglia di smettere di vincere - chefaticalavita : Non è andato così bene il 2021 di Jorginho… La terza resta la più romantica ?? ?? Champions League 2021 ?? Euro 202… - AndreaIncorona8 : Sbagliato rigore decisivo che mette #Italia forse di non giocare secondo mondiale consecutivo.#Buongiorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho non

DailyNews 24

...- Antonio Rudiger Il Chelsea supera il Palmeiras per 2 - 1 ai supplementari (con gol ... come visto,vincono il trofeo da oltre nove anni (è dal dicembre 2012 , ossia da quando lo stesso ...Nel finaleè accaduto più nulla e si è proceduto con i supplementari, nel corso dei quali è ... Finisce in gloria per i 'Blues' che avevanoin panchina, ma tanti ex del campionato ...(La Repubblica) Il direttore di gara non ha dubbi ed assegna il rigore ai Blues ... Primo titolo per i Blues e altro trofeo per Jorginho Due volte campione d'Europa – con il club e con la Nazionale – ...SENSI – «Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho, se fossi Mancini non avrei dubbi e ...