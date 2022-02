Gf Vip 6 | Gabriele Parpiglia rivela | “C’è stata una trattativa per un confronto tra Soleil Sorge e Luca Onestini ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 febbraio 2022)e Gianmarcoavrebbero dovuto essere due volti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, come svelato danel format delle Chicche di Gossip di Casa Chi. La puntata condotta come sempre da Rosalinda Cannavò, ha trattato tra i temi quello del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi, pronta ad aprire i battenti subito dopo la finale del game-show guidato da Alfonso Signorini. A quanto detto dal giornalista e autore del reality, la redazione de L’Isola avrebbe voluto entrambi i fratelli Onetsini come protagonisti della prossima edizione.e Gianmarco sono molto quotati nei reality spagnoli, infatti entrambi sono reduci da due avventure diverse.ha vinto Secret Story, Gianmarco è arrivato secondo a Supervivientes, ...