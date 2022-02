Gallarate | 23enne accusato di aver violentato una ragazza nei bagno di un locale notturno è stato identificato e fermato 15 giorni dopo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio la Polizia diha(Varese) un uomo di 23 anni, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 19enne, aggredita due settimane prima nei bagni del bar Glow. Laera arrivata nel Varesotto in compagnia di alcune amiche, per passare una serata nel. Secondo quanto ricostruito dalla testimonianza rilasciata alle 3 del mattino alla polizia intervenuta per un controllo, l’uomo si era intrattenuto vicino ai bagni a chiacchierare con la vittima, per poi spingerla in una delle toilettes e chiudere a chiave la porta. Oltre a quelle del, la Polizia sta valutando le eventuali responsabilità del personale delche, pur sapendo quanto accaduto, anziché allertare immediatamente le forze dell’ordine, si è ...