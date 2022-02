(Di domenica 13 febbraio 2022)si è fatto un nome durante il suo periodo in WWE, dove ha fatto squadra con Big Cass. I due sono diventati uno dei tag team più popolari degli ultimi 5 anni, ma alla fine entrambi sono stati licenziati dalla compagnia. Sono passati quattro anni da quandoè stato scaricato a causa delle accuse di violenza sessuale. Dal suo rilascio,ha sporadicamente combattuto nel circuito indipendente. Il post L’ex Cruiserweight Champion ha recentemente condiviso un reel nella sua storia di Instagram, dove sembrava incredibilmente muscoloso ed era chiaro che stava lavorando duramente inha lottato l’ultima volta a NEW Wrestlefest XXVI il 22 gennaio, dove ha fatto squadra con Bully Ray perdendo contro Braun Strowman ed Eric Redbeard. È improbabile che ...

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Enzo Amore mostra il suo fisico scolpito in palestra - - KunGrax : RT @StileVecchio: @_enz29 Ecco una foto di Enzo mentre scriveva questo tweet - StileVecchio : @_enz29 Ecco una foto di Enzo mentre scriveva questo tweet - bad_decisions0 : RT @mrs_albinati: Rara foto di Enzo Scanno mentre regge il peso della responsabilità di essere l'unico a dare una rappresentazione dignitos… - enzo_acca : @Barbara20993343 Entrambe le foto: bellissima visione!???? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Enzo

Zona Wrestling

... la Dirigente del Settore Servizi Sociali Barbara Solari, il Presidente dell'Associazione "Cucine Popolari Cesena Odv"Capelletti, la vicepresidente Paola Farneti e la consigliera Manuela ..."Dopo l'aggiudicazione dei lavori " commenta il SindacoLattuca " procediamo ora verso l'avvio del cantiere in programma a giugno prossimo, in corrispondenza con la fine delle lezioni. Negli ...Straordinaria prestazione per Enzo Bergamotti (foto), giocatore della Bocciofila "La Novilarese", che ha ottenuto un ottimo secondo posto nella gara nazionale individuale Coppa del Presidente, ...Le foto di scena dello spettacolo sono di Luca Del Pia. (red.) Doppio appuntamento mercoledì 16 febbraio a Breno (al Teatro Giardino) e giovedì 17 febbraio a Lumezzane (al Teatro Odeon) per Enzo ...