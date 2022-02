Formazioni ufficiali Verona Udinese: le scelte degli allenatori (Di domenica 13 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Verona Udinese match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Verona Udinese, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022. HELLAS Verona: Montipo, Casale, Gunther, Ceccherini, Depaoli, Tameze, ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone. All. Tudor Udinese: Silvestri; Becao, Mari’, Zeegelaar; Molina, Wallace, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022. HELLAS: Montipo, Casale, Gunther, Ceccherini, Depaoli, Tameze, ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone. All. Tudor: Silvestri; Becao, Mari’, Zeegelaar; Molina, Wallace, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi L'articolo proviene da Calcio News 24.

