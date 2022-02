Diretta Sassuolo-Roma 0-1 Abraham dal dischetto sblocca il match sul finire di primo tempo

Advertising

infoitsport : Sassuolo-Roma, il risultato in diretta LIVE - Corriere : Sassuolo-Roma: Mou lancia Felix con Abraham. Dionisi con Defrel. Diretta 0-0 - Eugenio37665667 : Sassuolo - Roma 0:0 Ulteriori Informazioni: - Fantacalciok : Sassuolo - Roma 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - owwk080 : Diretta streaming Sassuolo-Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Sassuolo

FORMAZIONI UFFICIALI- ROMASassuolo (4 - 3 - 3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè. All. Dionisi Roma (3 -...Roma (risultato 0 - 0) video streaming tv: spreca Afena - Gyan! PRONOSTICI SUPER BOWL 2022: QUOTE E SCOMMESSE I Cincinnati Bengals non pensavano certo di arrivare alla finale del ...La partita Sassuolo – Roma del 13 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A REGGIO EMILIA – ...Dopo le rispettive sconfitte in Coppa Italia, Sassuolo e Roma si rituffano in campionato. Dionisi fa i conti con le squalifiche di Scamacca e Raspadori e sceglie il tridente Berardi-Defrel-Traoré.