Curling | Pechino 2022 | risultati settima sessione Gran Bretagna seconda | si sblocca l’Italia

La settima sessione del round robin del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, in Cina, vede disputarsi tre incontri: sale al secondo posto la Gran Bretagna, che coglie il quarto successo, mentre l'Italia si sblocca ed ottiene la prima vittoria. Quarta vittoria per la Gran Bretagna, che liquida, al termine di un incontro davvero a senso unico e chiuso dopo soli otto end, la Danimarca per 8-2, infliggendo la quinta sconfitta consecutiva ai danesi. Si rilanciano gli USA, campioni olimpici in carica, che soffrono comunque fino all'ultimo tiro prima di piegare la Cina padrona di casa per 8-6. Si sblocca finalmente l'Italia, che con un'ottima ...

