Coppa Italia “in fiamme” a Schilpario, bergamasche perfette padrone di casa (Di domenica 13 febbraio 2022) Schilpario. Domenica mattina, 13 febbraio, alle 9 in punto i rintocchi delle campane della chiesa di Schilpario hanno accompagnato lo start delle gare di Coppa Italia, prima però, come tradizione, lo speaker Maurizio Capitanio ha svegliato la Val di Scalve con uno stentoreo “Buongiornooo Schilpario!”, con l’eco ad ampliare nella località bergamasca quella che vuole essere da sempre l’imitazione di Robin Williams, alias l’aviere Adrian Cronauer. Anche domenica, in una soleggiata giornata di sport, sfide in sequenza con le categorie U18, U20 e senior in classico e mass start. D’obbligo sottolineare i vincitori di una giornata da incorniciare per lo Sci Club Schilpario: Elia Barp (FFGG) e Denise Dedei (SC Gromo) hanno firmato la U20 (Junior), Davide Ghio (FFGG) e Maria Gismondi (FFOO) ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022). Domenica mattina, 13 febbraio, alle 9 in punto i rintocchi delle campane della chiesa dihanno accompagnato lo start delle gare di, prima però, come tradizione, lo speaker Maurizio Capitanio ha svegliato la Val di Scalve con uno stentoreo “Buongiornooo!”, con l’eco ad ampliare nella località bergamasca quella che vuole essere da sempre l’imitazione di Robin Williams, alias l’aviere Adrian Cronauer. Anche domenica, in una soleggiata giornata di sport, sfide in sequenza con le categorie U18, U20 e senior in classico e mass start. D’obbligo sottolineare i vincitori di una giornata da incorniciare per lo Sci Club: Elia Barp (FFGG) e Denise Dedei (SC Gromo) hanno firmato la U20 (Junior), Davide Ghio (FFGG) e Maria Gismondi (FFOO) ...

