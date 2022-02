Cane salvato dai Vigili del Fuoco, prontamente adottato (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nel primo pomeriggio di oggi 13 febbraio, è intervenuta nei pressi dell’area PIP, sempre di Lioni, per il salvataggio di un cagnolino caduto in un canale di scolo sottostante la strada. Alcune ragazze intente a fare una passeggiata, hanno sentito i lamenti del piccolo Cane, e subito hanno fatto richiesta di aiuto presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli. Il cucciolo è stato recuperato, e la storia ha avuto un lieto fine, in quanto una di queste ragazze lo ha adottato amorevolmente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (Av) – La squadra deideldel distaccamento di Lioni, nel primo pomeriggio di oggi 13 febbraio, è intervenuta nei pressi dell’area PIP, sempre di Lioni, per il salvataggio di un cagnolino caduto in un canale di scolo sottostante la strada. Alcune ragazze intente a fare una passeggiata, hanno sentito i lamenti del piccolo, e subito hanno fatto richiesta di aiuto presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli. Il cucciolo è stato recuperato, e la storia ha avuto un lieto fine, in quanto una di queste ragazze lo haamorevolmente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ptvtelenostra : LIONI. SALVATO E ADOTTATO UN CUCCIOLO DI CANE CADUTO IN UN CANALE DI SCOLO - - anteprima24 : ** Cane salvato dai Vigili del Fuoco, prontamente adottato ** - robbie0809 : @guglielmotim Il migliore… uno che se fa fa tunnel de tacco e che butta 10 palloni in area a cazzo di cane… poi che… - Sicilianodoc7 : RT @lasiciliait: Cane cade in un pozzo all'Interno di una scuola, salvato in extremis dai Vigili del fuoco - lasiciliait : Cane cade in un pozzo all'Interno di una scuola, salvato in extremis dai Vigili del fuoco -