Biathlon | Dorothea Wierer | “Ora ci sono altre gare importanti a cui pensare | la staffetta e la mass start”

Dorothea Wierer si classifica al sesto posto nella 10 km pursuit femminile del Biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: l'italiana, che era stata a lungo seconda nelle fasi centrali della prova, dopo la fine della gara parla ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole dell'azzurra subito dopo il termine della gara: "sono abbastanza contenta, avevo problemi con il caricamento, era tutto poco fluido. Il freddo mi ha condizionato, ma ora ci sono altre gare importanti a cui pensare, la staffetta e la mass start". L'atleta italiana, di bronzo nella sprint, pensa alle due gare che concluderanno il programma: "Ora ci sono due giorni per ..."

Eurosport_IT : 'Tocca a me? Devo salire?' Sì Dorothea, è quel bronzo è tutto tuo. ???????? #Beijing2022 #Olympics #Biathlon - Eurosport_IT : 'COSA STA FACENDO DOROTHEA?!' ?????? Storico Bronzo per Wierer nella 7,5 km sprint di biathlon: @DarioPuppo… - Eurosport_IT : DOROTHEA WIERER CORONA IL SOGNO ?????? L'azzurra vince la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint: terza medaglia olim… - FreddieTee : @AEmilyHP Il biathlon è uno sport strano. Quando va bene, va sempre bene, tipo la norvegese (così era per Dorothea… - BiathlonAzzurro : Riviviamo le due gare ad inseguimento di @Beijing2022, dove Lukas Hofer e Dorothea Wierer sono andati vicini a conq… -