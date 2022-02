Bambina con sindrome di down bullizzata, il presidente macedone Stevo Pendarovski la accompagna a scuola mano nella mano (Di domenica 13 febbraio 2022) Il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski ha lanciato un messaggio con un gesto simbolico. Venuto a conoscenza che una Bambina di 11 anni con la sindrome di down veniva bullizzata a scuola, ha scelto di recarsi a Gostivar, nella sua città, per incontrare i suoi genitori e accompagnarla a scuola mano nella mano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Ildella Macedonia del Nordha lanciato un messaggio con un gesto simbolico. Venuto a conoscenza che unadi 11 anni con ladiveniva, ha scelto di recarsi a Gostivar,sua città, per incontrare i suoi genitori erla a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

