Atalanta-Juve 0-0 LIVE | metà tempo di occasioni a testa | ma zero gol all'intervallo

Advertising

JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - chris_feds : Ottima idea quella di intervistare Bonucci. Con quel coro così romantico ho un po' sognato ?? #AtalantaJuve… - junews24com : Vlahovic richiamato da Allegri: «Stai calmo». Il motivo - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

Commenta per primo Dopo Napoli - Inter, un altro scontro diretto di alta classifica nella 25esima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium si sfidanoe Juventus . La gara è stata affidata all'arbitro Mariani , coadiuvato da Meli e Marinelli. Quarto uomo Volpi, Var e Avar Aureliano e Di Meo. Di seguito gli episodi - chiave da moviola: 31' p.JUVENTUS: I TESTA A TESTA La diretta diJuventus si è giocata a Bergamo in Serie A in 59 occasioni. Il bilancio è in favore dellacon 27 vittorie rispetto alle 8 della Dea sono ...Ammonizione pesante per Danilo in Atalanta-Juventus. Il difensore brasiliano, infatti, era diffidato e per questo motivo salterà il prossimo impegno dei bianconeri, il derby contro il Torino. Assenza ...5' Prova ad incunearsi in area ospite l'Atalanta dopo un giro palla intenso e deciso. Nulla di fatto, però, per l'ottima copertura difensiva della truppa di Allegri. 4' Ha iniziato in modo ...