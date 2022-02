Ucraina | cosa rischiamo se scoppia la guerra?

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lascoppierà oppure è ancora possibile fermarla? Quali saranno per l?Italia le conseguenze e i costi economici della crisi in corso? Quattro esperti descrivono gli scenari...

'L'ha già avuto esperienza della guerra contro la Russia', continua Ruslan. 'Ricordo beneè successo a Donetsk otto anni fa, quindi può succedere di nuovo. Quando due potenze fanno un ...Anche perché le dichiarazioni contro il 'centrodestra estremista' le ha fatte lui e non Il Tempo… E l'onorevole Napoli spiega a Putin (e alla Meloni) chesi deve fare inDue li abbiamo catturati, altri uccisi». Nella tragica ritirata dalla città di Debaltseve avvenuta nel 2016, in totale l’Ucraina ha perso centinaia di uomini, tra caduti e feriti. «Ci sono cose che ...In termini militari, i russi possono conquistare l’Ucraina, ma dubito che riuscirebbero a tenerla». MICHELE VALENSISE «Attaccare non conviene nemmeno alla Russia» Che cosa si può fare per evitare il ...