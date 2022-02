Tweet bare: T. Montesano annuncia querele dopo minacce morte (Di sabato 12 febbraio 2022) "Date le gravi e continue minacce, anche di morte, arrivate contro di me e la mia famiglia, sono stato costretto a dare mandato al mio avvocato di procedere in tutte le sedi contro chiunque abbia ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) "Date le gravi e continue, anche di, arrivate contro di me e la mia famiglia, sono stato costretto a dare mandato al mio avvocato di procedere in tutte le sedi contro chiunque abbia ...

Advertising

NicolaPorro : ??Il tweet di #Montesano distorto dal giornale unico del virus. Ecco il racconto che non leggerete da nessuna parte.… - repubblica : Caso Montesano, familiari vittime querelano il giornalista per il suo tweet negazionista sulle bare: 'Basta mancare… - fattoquotidiano : Covid, i familiari delle vittime denunciano Tommaso Montesano per il tweet sulle bare di Bergamo: “Basta mancare di… - zazoomblog : Tweet bare: T. Montesano annuncia querele dopo minacce morte - #Tweet #bare: #Montesano #annuncia - Mr_Torax : RT @alesallusti: Bare di Bergamo: anche qui a @Libero_official c'è un limite da non oltrepassare ?? -