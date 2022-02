Super Bowl 2022 domani notte in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per il Super Bowl 2022, che chiuderà la stagione di NFL. Sarà Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals nella sfida che chiuderà il massimo campionato statunitense di football americano. L’appuntamento è per domenica 13 febbraio 2022, a partire dalle ore 00:30 italiane nella cornice del SoFi Stadium di Inglewood, California. Potrete seguire il grande evento su Dazn, che detiene i diritti della competizione ma non è escluso che possa essere trasmesso in chiaro. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alla copertura televisiva in chiaro. Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar gli artisti previsti nell’atteso halftime show. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per il, che chiuderà la stagione di NFL. Sarà Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals nella sfida che chiuderà il massimo campionato statunitense di football americano. L’appuntamento è per domenica 13 febbraio, a partire dalle ore 00:30 italiane nella cornice del SoFi Stadium di Inglewood, California. Potrete seguire il grande evento su Dazn, che detiene i diritti della competizione ma non è escluso che possa essere trasmesso in chiaro. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alla copertura televisiva in chiaro. Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar gli artisti previsti nell’atteso halftime show. SportFace.

Advertising

PigsAndPlans : Zendaya x André 3000 for Squarespace's Super Bowl spot - fabiochiusi : Questo spot va visto, è un saggio della miseria ideologica raggiunta da Silicon Valley che vale qualunque editorial… - SorryNs : RT @Stef77359537: La CNN è nel panico, se non si riesce a fermare l'Ottawa Freedom Convoy, si scatenerà una 'ribellione mondiale'. L'effet… - Mario48440912 : RT @Stef77359537: La CNN è nel panico, se non si riesce a fermare l'Ottawa Freedom Convoy, si scatenerà una 'ribellione mondiale'. L'effet… - sportface2016 : #SuperBowl 2022 domani notte in tv: ecco l'orario e come seguire la sfida #LosAngelesRams-#CincinnatiBengals #NFL -