Short track, programma Olimpiadi 13 febbraio: orari, tv, streaming, italiane in gara (Di sabato 12 febbraio 2022) Torna in scena lo Short track dopo l'ormai abituale giorno di riposo. Domani, 13 febbraio, assisteremo a un programma ricco in cui le emozioni non mancheranno. Saranno i 500 metri maschili (dai quarti di finale) e la staffetta femminile (Finale B e Finale A) ad animare la scena. Nella gara della velocità degli uomini Pietro Sighel vorrà giocare qualche brutto scherzo ai campioni della specialità. Non manca talento al ragazzo di Baselga di Piné, ma l'esperienza potrebbe essergli sfavorevole. Vedremo come andrà a finire. Poi gli atti conclusivi della prova a squadre femminile. L'Italia in Finale B confida cercherà di vincere questa gara, con la speranza che poi nell'atto conclusivo per le medaglia accada qualcosa che possa portare a squalifiche e penalizzazioni. In questo caso, la ...

