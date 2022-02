Sci alpino, Sofia Goggia convince in discesa ed esulta all’arrivo! Nufer davanti a tutte in prova alle Olimpiadi (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era grande attesa per il ritorno in pista di Sofia Goggia dopo la caduta di Cortina d’Ampezzo e il conseguente infortunio che l’ha costretta a tre intense settimane di fisioterapia, riabilitazione e lavoro per ritrovare la migliore forma fisica. La bergamasca ha preso parte alla prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e le sensazioni emerse sono confortanti. L’azzurra aveva palesato diversi dubbi negli ultimi giorni riguardo alla sua condizione, aveva rinunciato al superG di ieri e non era nemmeno sicura di poter essere della partita per la gara di martedì 15 febbraio. La discesa odierna, però, spazza via le perplessità e Sofia Goggia può ritenersi ampiamente soddisfatta. Una ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era grande attesa per il ritorno in pista didopo la caduta di Cortina d’Ampezzo e il conseguente infortunio che l’ha costretta a tre intense settimane di fisioterapia, riabilitazione e lavoro per ritrovare la migliore forma fisica. La bergamasca ha preso parte alla primacronometrata dellalibera femminileInvernali di Pechino 2022 e le sensazioni emerse sono confortanti. L’azzurra aveva palesato diversi dubbi negli ultimi giorni riguardo alla sua condizione, aveva rinunciato al superG di ieri e non era nemmeno sicura di poter essere della partita per la gara di martedì 15 febbraio. Laodierna, però, spazza via le perplessità epuò ritenersi ampiamente soddisfatta. Una ...

