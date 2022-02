Puglia | 675138 positivi a test corona virus | incremento di 4882 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di sabato 12 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 12 febbraio 2022 4.882 Nuovi casi 32.414giornal9 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.349 Provincia di Bat: 368 Provincia di Brindisi: 421 Provincia di Foggia: 794 Provincia di Lecce: 1.243 Provincia di Taranto: 669 Residenti fuori: 25 Provincia in defne: 13 98.963 Persone attualmente positive 752 Persone ricoverate in area non critica 65 Persone in terapia intensivacomplessivi 675.338 Casi totali 8.267.712eseguiti 568.958 Persone guarite 7.417 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: ...