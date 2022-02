Prossimo turno Serie A 2021 22

(Di sabato 12 febbraio 2022) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 25ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 25ª Giornata (12-14 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio Ore 15.00, LAZIO-BOLOGNA (DAZN)Ore 18.00, NAPOLI-INTER (DAZN)Ore 20.45, TORINO-VENEZIA (DAZN/SKY) Domenica 13 febbraio Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (DAZN/SKY)Ore 15.00, EMPOLI-CAGLIARI (DAZN)Ore 15.00, GENOA-SALERNITANA (DAZN)Ore 15.00, VERONA-UDINESE (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-ROMA (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-JUVENTUS (DAZN) Lunedì 14 febbraioOre 20.45, SPEZIA-FIORENTINA (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

