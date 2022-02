Pioli | “Rotazioni? La mia idea è sempre schierare la formazione migliore”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Stefano, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Rotazioni

Corriere dello Sport

Il centrocampista, che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Napoli , è finito in fondo alledi Stefanotrovando pochissimo spazio nonostante l'assenza di Kessie ...... Calabria, Locatelli e Pobega sono solo alcuni dei talenti cresciuti a Milanello " e a quelli che ora si stanno ritagliando minuti e spazio nelledi Stefano, primi tra tutti Maldini e ...La contesa in campo si infiamma, con Spalletti e Pioli che provano ad insidiare la squadra di Inzaghi ... Su tutti Diego Demme, che sta trovando sempre meno spazio, ed ha un ruolo marginale nelle ...l’attaccante brasiliano ha rilasciato un’intervista a 'Milan Tv' nella quale ha raccontato le proprie emozioni per essere ormai riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare o comunque da protagonista ...