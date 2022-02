Napoli-Inter finisce 1-1 | il Milan punta la vetta della classifica

(Di sabato 12 febbraio 2022)si dividono la posta in palio: a Insigne ha risposto Edin Dzeko. Con questo pareggio i nerazzurri salgono a quota 54, azzurri a 53. Domani il, in caso di vittoria, si porterebbe a quota 55

Advertising

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Finisce qui il match del Maradona ?? ?? I nerazzurri lottano, recuperano e tornano da Napoli con… - Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - AndGad2010 : Napoli Inter ci mette in mezzo la Juve , ma quanto minchia gli brucia il culo dopo 9 scudetti di fila ? - apetrazzuolo : DAZN - Pazzini: 'Napoli-Inter equilibrata nella ripresa, il punto va meglio ai nerazzurri' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

Con un gol per temposi dividono la posta in palio e lasciano immatutata la situazione in classifica: nerazzurri ancora primi in solitaria e partenopei a - 1 . Il pareggio frutto del rigore trasformato da ...Gli scatti più belli di: al Maradona finisce 1 - 1 con i gol di Insigne (rigore) e Dzeko.Ecco il post della società partenopea: “Finisce con un gol per ciascuno tra Napoli e Inter. Apre il primo tempo Insigne su rigore, apre la ripresa Dzeko con una zampata sotto rete. Questa l’estrema ...Nella partita delle 18:00, Napoli e Inter si dividono la posta in palo, pareggiando 1-1. Ad aprire le marcature è la squadra di casa su rigore, procurato da Osimhen e trasformato da Lorenzo Insigne al ...