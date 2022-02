Milan, Mangiante: “Maldini? Visione lungimirante con addio Donnarumma” (Di sabato 12 febbraio 2022) Angelo Mangiante ha parlato della Visione lungimirante di Paolo Maldini sia nella scelta del sostituto di Mike Maignan che per i rinnovi Leggi su pianetamilan (Di sabato 12 febbraio 2022) Angeloha parlato delladi Paolosia nella scelta del sostituto di Mike Maignan che per i rinnovi

Ultime Notizie dalla rete : Milan Mangiante Milan, Mangiante: Botman arriva grazie a lui - Social Nel giorno in cui nella sede del Milan arrivano gli agenti di Sven Botman e il rinnovo di Theo Hernandez si avvicina, il giornalista di SkySport , Angelo Mangiante ha svelato il suo pensiero circa la sempre più concreta possibilità ...

Roma, dubbio Rui Patricio: le condizioni del portiere Ecco come sta il portiere In vista della sfida di domani a San Siro con il Milan, la Roma potrebbe dover far a meno di Rui Patricio. Angelo Mangiante, inviato ...

Milan, Mangiante: “Maldini? Visione lungimirante con addio Donnarumma” Pianeta Milan Mangiante: "Visione di Maldini lungimirante, il Milan con i rinnovi dimostra la propria serietà" Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, è intervenuto con un tweet sul proprio profilo ufficiale commentando anche il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan: "Su Donnarumma la visione di Maldini è ...

Mangiante: «Rinnovi Milan? Si vede la serietà del progetto» Angelo Mangiante intervenuto sul proprio profilo Twitter ha detto la sua sulla politica adottata dal Milan sui rinnovi: «Su Donnarumma la visione di Maldini è stata lungimiramente, anche nella scelta ...

