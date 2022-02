Metaverso | infinite possibilità per tutti Ma dov’è la libertà?

(Di sabato 12 febbraio 2022) È dello scorso primo febbraio l’articolo de Il Sole 24 ore firmato Biagio Simonetta che intitola, vendite immobiliari da mezzo miliardo. Entro fine 2022 raddoppieranno. Me lo inoltra un’amica e collega, con la laconica, ma puntuale chiosa “la follia non ha limite”. Lo leggo e, se non sapessi esattamente cosa sia ildi Zuckerberg, potrei arrivare a pensare che i terreni di Sandbox, Decentralands, Criptovoxels e Somnium – questi gli accattivanti o inquietanti nomi delle nuove “terre” di investimento immobiliare, isole di Fantasyland, per ora cento – esistano per davvero. Perché esistono per davvero i 501 milioni di dollari del 2021 e gli 85 milioni di dollari del solo gennaio 2022 che vi sono stati investiti. Davvero: e poi “veramente” e “verità”. Parole che rischiano di diventare desuete nel mondo postmoderno, per dirla alla Bauman, ...

Ultime Notizie dalla rete : Metaverso infinite

Il Fatto Quotidiano

In secondo luogo, come ANGI si riconosce la reciprocità delcome funzione trainante per ...diventa sinonimo di testimonianza concreta e dove le opportunità di sviluppo sono, proprio ......delL'Unione Europea e ilI cambiamenti delLa promessa del... Le possibilità di monetizzazione attraverso questa nuova realtà sembrano essere. Si è ...Infinite possibilità per tutti ... Ammesso naturalmente che gli sfortunati sprovvisti di proprietà nel Metaverso – o fortunati, dipende dai punti di vista – non si trovino proprio durante le ferie in ...Il metaverso apre a nuove opportunità ma richiede prudenza e l'intervento del legislatore per favorire modelli inclusivi e impedire una convivenza civile a due velocità, tra i connessi e non connessi: ...