Mamma Kate e la strategia del «chat sofa» per educare i figli (Di sabato 12 febbraio 2022) Amatissima non solo dal popolo inglese, tra le sue tante doti la duchessa di Cambridge vanta anche quella di essere una Mamma attenta e premurosa. Il suo segreto con i bambini? Una tata d’eccezione, certo, ma anche un metodo educativo tutto da copiare. Ne abbiamo parlato con una pedagogista Leggi su vanityfair (Di sabato 12 febbraio 2022) Amatissima non solo dal popolo inglese, tra le sue tante doti la duchessa di Cambridge vanta anche quella di essere unaattenta e premurosa. Il suo segreto con i bambini? Una tata d’eccezione, certo, ma anche un metodo educativo tutto da copiare. Ne abbiamo parlato con una pedagogista

Advertising

ghormie : OH MAMMA SCHERZAVO VOGLIO KATE O MAMMA - kate_virzi : RT @japrilLaliter: 'Neville Paciock, vero? Come vanno mamma e papà? Meglio ora, stanno per essere vendicati! ' Neville , se ti vedessero… - wtsomebodyelse : non ora amore, la mamma deve guardare kate bishop - Kate_anc : Sono incazzata nera e sto rimuginando da ore sulle cazzate che mi dice questo pezzo di merda sono piena Il medico… - paulsenraff : ALEXIS TE LO DICO TI DEVI TOGLIERE DAL CAZZO O AMARE KATE MAMMA MIA VATTENE AL COLLEGE E NON CI ROMPERE -