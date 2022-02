LIVE – Biathlon, sprint maschile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 12 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della sprint maschile del Biathlon, valida per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto pronto al Hualindong Ski Resort di Zhangjiakou, con gli atleti che prenderanno il via alle ore 10 italiane (ore 17 locali). Quattro azzurri in partenza: Tommaso Giacomel, Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Latestuale delladel, valida per leinvernali di. Tutto pronto al Hualindong Ski Resort di Zhangjiakou, con gli atleti che prenderanno il via alle ore 10 italiane (ore 17 locali). Quattro azzurri in partenza: Tommaso Giacomel, Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: francesi e Johannes Boe favoriti l’Italia cerca la gara della… - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: francesi e Johannes Boe favoriti l’Italia cerca la gara della… - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer sfata il tabù ed è bronzo! - infoitsport : Olimpiadi invernali, Biathlon Pechino 2022 - LIVE! Sprint femminile: Wierer per fare la storia, Roeiseland favorita - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer sfata il tabù ed è bronzo! -