Le scarpe Zara di Kate Middleton sono il top per la primavera. Colorate e comodissime, Ecco dove comprarle subito a 25 euro (Di sabato 12 febbraio 2022) Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione primaverile che si avvicina ha pensato agli indumenti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono le più gettonate tra le sue scarpe. Un capo d'abbigliamento che non tramonta mai. Femminile, sensuale, col tacco alto o con la zeppa, da ginnastica o a stivaletto, ogni donna deve avere nel suo armadio una scelta di scarpe differente. Il famoso marchio spagnolo aggiunge al tutto un'ottima qualità a un prezzo accessibile. E per le feste si colora di glitter e paillettes, colori accesi per farsi notare da tutti. LEGGI ANCHE—> Kate Middleton fa impazzire tutte con la gonna di Zara in super saldi a 7 euro, Ancora disponibile in tutti i negozi.

