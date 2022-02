La poesia di Patrizia Vicinelli in una retrospettiva al Macro (Di sabato 12 febbraio 2022) Il cielo, quel cielo, sopra Rebibbia è una pozza di asfalto e di speranze infrante e ha scarsa similitudine con la caciarona e rassicurante gioia delle strisce di uno Zerocalcare qualsiasi: è una feritoia rettangolare che se la guardi con il naso all’insù non vedi altro che azzurrino, filamenti di nuvole e malinconia. Quel cielo è stato il cordone ombelicale che ha avvinto Patrizia Vicinelli, per quasi un anno, conchiusa claustralmente nel ventre sordo del carcere romano per un affaire di droghe leggere e una latitanza nello spettrale e ramingo nord Africa, non più latitudine del desiderio permanente dei Burroughs e dei Rimbaud ma stella polare di viandanti sul ciglio del precipizio. “Entrare in carcere” annotò la Vicinelli “è come entrare in un apparato digerente, con lunghe condutture come corridoi che dividono questa popolazione di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Il cielo, quel cielo, sopra Rebibbia è una pozza di asfalto e di speranze infrante e ha scarsa similitudine con la caciarona e rassicurante gioia delle strisce di uno Zerocalcare qualsiasi: è una feritoia rettangolare che se la guardi con il naso all’insù non vedi altro che azzurrino, filamenti di nuvole e malinconia. Quel cielo è stato il cordone ombelicale che ha avvinto, per quasi un anno, conchiusa claustralmente nel ventre sordo del carcere romano per un affaire di droghe leggere e una latitanza nello spettrale e ramingo nord Africa, non più latitudine del desiderio permanente dei Burroughs e dei Rimbaud ma stella polare di viandanti sul ciglio del precipizio. “Entrare in carcere” annotò la“è come entrare in un apparato digerente, con lunghe condutture come corridoi che dividono questa popolazione di ...

Advertising

bria025 : RT @AnxietyPath: @patriGiancotti Grazie Patrizia! Bella foto!???? Grazie per la condivisione e per la tua amicizia.?? Penso che condividiamo… - patriGiancotti : RT @AnxietyPath: @patriGiancotti Grazie Patrizia! Bella foto!???? Grazie per la condivisione e per la tua amicizia.?? Penso che condividiamo… - 77happyday : RT @AnxietyPath: @patriGiancotti Grazie Patrizia! Bella foto!???? Grazie per la condivisione e per la tua amicizia.?? Penso che condividiamo… - Kikichen1014 : RT @AnxietyPath: @patriGiancotti Grazie Patrizia! Bella foto!???? Grazie per la condivisione e per la tua amicizia.?? Penso che condividiamo… - frances82941273 : RT @misspassinella1: Poesia È tutto così semplice, sì, era così semplice. È tale l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il… -