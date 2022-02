Il vinile visto al microscopio… assomiglia a un mondo incantato (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli amanti del vinile trattano i dischi come dei tesori. I formati del 33 e del 45 giri sono ormai dei veri e propri simboli: oggetti fondamentali per la cultura umana e la storia recente. Il termine vinile ormai è una sineddoche: non indica più solo un materiale ma il disco stesso. E da qualche anno questi dischi sono diventati dei veri e propri feticci per milioni di appassionati, oggetti del desiderio per tantissimi collezionisti. Il vinile è un materiale incredibile, che ha superato alla grande la prova del tempo. Ma lo avete mai visto al microscopio? I solchi del vinile visti… da molto vicino (captured) – curiosauro.itUn vinile al microscopio L’amante del vinile ne accarezza la circonferenza scanalata, ne percorre con la dita le tracce in microsolchi, ne spolvera ... Leggi su curiosauro (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli amanti deltrattano i dischi come dei tesori. I formati del 33 e del 45 giri sono ormai dei veri e propri simboli: oggetti fondamentali per la cultura umana e la storia recente. Il termineormai è una sineddoche: non indica più solo un materiale ma il disco stesso. E da qualche anno questi dischi sono diventati dei veri e propri feticci per milioni di appassionati, oggetti del desiderio per tantissimi collezionisti. Ilè un materiale incredibile, che ha superato alla grande la prova del tempo. Ma lo avete maial microscopio? I solchi delvisti… da molto vicino (captured) – curiosauro.itUnal microscopio L’amante delne accarezza la circonferenza scanalata, ne percorre con la dita le tracce in microsolchi, ne spolvera ...

Advertising

0pslouis_ : ho visto due ragazze con il vinile di harry e per guardare il vinile le ho squadrate, se leggete sto tweet sappiate che mi dispiace ?? - _imMartina : Ieri è il rappresentante completamente rapito dalla mia libreria a tema nerd, è impazzito per i miei funko pop di H… - an_tartide : ho visto le storie insta di qualcuno ma non mi ricordo chi (e mai più lo troverò palese) che si era comprato il vin… - apartetex : Volevo comprarmi il vinile di Tananai ma ho visto che sono terminati ???? - nir_vals : Non io che appena ho visto il vinile baciato da tananai l’ho comprato. PS: è ancora disponibile -

Ultime Notizie dalla rete : vinile visto Troppo vecchio per lo scudetto, troppo giovane per il rock ... di ogni anfratto della città alla ricerca di nuove uscite nel modo del vinile. Quei 'complessi' di ... Il 16 maggio, visto che volevo vivere, come ora, ogni momento al meglio delle mie possibilità, ...

San Valentino, cosa regalare alla propria metà? Ecco alcune idee originali In modo tale che, in caso di imprevisti, visto il periodo, ci sarebbe qualche possibilità in più di ... Basta solo scegliere il vinile perfetto e dare il via alle danze! Alcune idee originali per farle ...

Drink Tape, i cocktail di Raboucer solcati su un disco in vinile Mixer Planet Dirt Tapes ed il ritorno delle musicassette Inutile negarlo, quando ho visto The Tape Roller il mio cervello ha avuto un flashback ... affascinati da questo supporto vecchio ma al tempo stesso nuovo che, assieme al vinile, sta vivendo una ...

L'abito lungo di Adele ai Brit Awards ha vinto tutto Quando in autunno abbiamo visto il trench in vinile nel video di Easy On Me, abbiamo realizzato in un attimo che era tutto quello di cui avevamo bisogno. Poi è uscito 30, il quarto album in studio di ...

... di ogni anfratto della città alla ricerca di nuove uscite nel modo del. Quei 'complessi' di ... Il 16 maggio,che volevo vivere, come ora, ogni momento al meglio delle mie possibilità, ...In modo tale che, in caso di imprevisti,il periodo, ci sarebbe qualche possibilità in più di ... Basta solo scegliere ilperfetto e dare il via alle danze! Alcune idee originali per farle ...Inutile negarlo, quando ho visto The Tape Roller il mio cervello ha avuto un flashback ... affascinati da questo supporto vecchio ma al tempo stesso nuovo che, assieme al vinile, sta vivendo una ...Quando in autunno abbiamo visto il trench in vinile nel video di Easy On Me, abbiamo realizzato in un attimo che era tutto quello di cui avevamo bisogno. Poi è uscito 30, il quarto album in studio di ...