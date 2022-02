Giustizia | Tajani “Miglioreremo il testo base della riforma”

(Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che i partiti di maggioranza abbiano dato segnale di grande responsabilità. Bene il, in Parlamento si correggerà”. Così Antonio, vicepresidente di Forza Italia, intervenuto a Rainews24 a proposito.“Basta con le correnti in magistratura, i magistrati sono persone che devono amministrare lain nome del popolo e la legge deve essere uguale per tutti – prosegue-. La nostra proposta è molto simile a quella con cui veniva eletto il doge a Venezia. Vengono sorteggiati alcuni magistrati, si vota e si sceglie il rappresentante. Noi non abbiamo mai fatto guerra con la magistratura, abbiamo contestato la politicizzazione da parte di alcuni ...

Antonio, coordinatore di Forza Italia, su Twitter si è così espresso. ' Una giornata storica per lain Italia. Oggi abbiamo messo fine al sistema delle porte girevoli tra politica e ...Il via libera da parte del governo al terzo tronco della riforma della, che investe due ... quando la delegazione Fi, guidata da Antonio, in una contro - conferenza stampa mette agli ...Bene il testo base, in Parlamento si correggerà”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenuto a Rainews24 a proposito della riforma della giustizia. “Basta con le correnti in ...E che servirà a “arginare casi come quello di Palamara”, anche con una magistratura “più severa con se stessa”, come dice nella conferenza stampa a Palazzo Chigi la ministra della Giustizia Marta ...