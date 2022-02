Advertising

sportli26181512 : Empoli: il ds Accardi su Asllani, Cacace e Parisi: Il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi ha dichiarato… -

Commenta per primo Il direttore sportivo dell', Pietroha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Sono un rompiscatole. Come scelgo i calciatori da prendere? Sono un istintivo, il giocatore mi deve trasmettere qualcosa in pochi ...I quattro che formeranno la linea difensiva sarannoa destra, Lancini e Perrotta centrali e Giron sulla sinistra. A centrocampo i titolari saranno il capitano De Rose e l'exDamiani ...Il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono un rompiscatole. Come scelgo i calciatori da prendere? Sono un istintivo, il giocatore mi deve ...Tutto pronto per la ripresa del campionato di Serie C1 di calcio a 5 dopo il lungo stop forzato a causa del Covid. Stasera, infatti, tornano in campo le due protagoniste locali della massima categoria ...