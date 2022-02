Advertising

sportli26181512 : Empoli, Accardi: 'Bennacer sembrava poco convinto del Milan, convinsi Maldini che non era un pacco': Il direttore s… - zazoomblog : Empoli: il ds Accardi su Asllani Cacace e Parisi - #Empoli: #Accardi #Asllani #Cacace - sportli26181512 : Empoli: il ds Accardi su Asllani, Cacace e Parisi: Il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi ha dichiarato… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Accardi

Commenta per primo Il direttore sportivo dell', Pietroha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Sono un rompiscatole. Come scelgo i calciatori da prendere? Sono un istintivo, il giocatore mi deve trasmettere qualcosa in pochi ...I quattro che formeranno la linea difensiva sarannoa destra, Lancini e Perrotta centrali e Giron sulla sinistra. A centrocampo i titolari saranno il capitano De Rose e l'exDamiani ...Il Direttore Sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ufficio di Pietro Accardi si anima presto: “Alle 9 di ogni mattina io sono già qui. Devo ...In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi il quale ha parlato di un retroscena che ha portato Bennacer da Empoli a Milano e al Milan: “Durante ...