Elon Musk, la scoperta agghiacciante: i suoi chip "torturano e uccidono le scimmie" (Di sabato 12 febbraio 2022) Sarebbero ben 15 su 23 le scimmie morte dopo l'impiantazione dei chip cerebrali Neuralink di Elon Musk presso l'Università della California Davis tra il 2017 e il 2020. La notizia, riportata da autorevolissime testate come Business Insider e New York Post, arriva direttamente dal Physicians Committee for Responsible Medicine, un gruppo per i diritti degli animali che ha visualizzato oltre 700 pagine di documenti, registri veterinari e rapporti di necroscopia dopo aver inoltrato all'Università californiana una richiesta di accesso ai registri pubblici. Neuralink è stata fondata nel 2016 con l'obiettivo di aiutare le persone a riprendersi da lesioni traumatiche al cervello e al midollo spinale, curare la depressione e altri disturbi della salute mentale e connettere gli esseri umani a Internet per una ...

