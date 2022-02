Due patologie rare a cuore e rene risolte all’Ospedale di Massa da un’équipe multidisciplinare (Di sabato 12 febbraio 2022) Quando una rara cardiopatia congenita ed un’altra patologia estremamente rara, senza alcuna correlazione l’una con l’altra, si associano nello stesso corpo, il caso è assolutamente unico e grave. A risolverlo, un team multidisciplinare che ha visto lavorare fianco a fianco la Fondazione Monasterio, che ha messo in campo Anestesisti, Cardiologi e Cardiochirurghi Pediatrici, con la Sezione Dipartimentale di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. È accaduto pochi giorni fa all’Ospedale del cuore di Massa. Due patologie rare a cuore e rene risolte Questa è la storia di Katia Moi, una giovane donna della Sardegna che, nonostante conviva – e combatta – da tutta la vita con una cardiopatia congenita ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Quando una rara cardiopatia congenita ed un’altra patologia estremamente rara, senza alcuna correlazione l’una con l’altra, si associano nello stesso corpo, il caso è assolutamente unico e grave. A risolverlo, un teamche ha visto lavofianco a fianco la Fondazione Monasterio, che ha messo in campo Anestesisti, Cardiologi e Cardiochirurghi Pediatrici, con la Sezione Dipartimentale di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. È accaduto pochi giorni fadeldi. DueQuesta è la storia di Katia Moi, una giovane donna della Sardegna che, nonostante conviva – e combatta – da tutta la vita con una cardiopatia congenita ...

