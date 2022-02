Covid, l’Ecdc: «La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante» (Di sabato 12 febbraio 2022) Un invito a non abbassare troppo la guardia, perché «la pandemia non è finita», è arrivato dalla direttrice dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon, intervenuto a Caffè Europa su Rai Radio1. Secondo l’esperta, infatti, «è probabile che questo Covid-19 rimanga con noi» e «non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vediamo». Parole che più che al passaggio da pandemia a endemia, di cui molto si parla ormai, sembrano alludere al rischio di nuove svolte inattese nell’andamento del Covid. L’allarme dell’Ecdc: «Il virus spesso ci ha sorpreso» «Abbiamo imparato molto, ma non direi che sappiamo già tutto su questo virus. Spesso ci ha sorpreso in questi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Un invito a non abbassare troppo la guardia, perché «lanon è», è arrivato dalla direttrice del, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon, intervenuto a Caffè Europa su Rai Radio1. Secondo l’esperta, infatti, «è probabile che questo-19 rimanga con noi» e «non èchesiache vediamo». Parole che più che al passaggio daa endemia, di cui molto si parla ormai, sembrano alludere al rischio di nuove svolte inattese nell’andamento del. L’allarme del: «Il virus spesso ci ha sorpreso» «Abbiamo imparato molto, ma non direi che sappiamo già tutto su questo virus. Spesso ci ha sorpreso in questi ...

