Covid | in Campania 6 257 positivi su 51 071 tamponi | incidenza al 12 | 25% | giù le vittime 6 nelle ultime 48 ore

(Di sabato 12 febbraio 2022) Sono 6.257, in, i nuovialsu 51.071esaminati. Resta stabile il tasso diche si attesta al 12,25%, ieri era al 12,67%. Cala il numero delle: 648 ore; 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 74 i posti letto occupatiterapie intensive (+2 rispetto a ieri); calo netto, invece, in degenza dove sono 1.217 i posti letto occupati (-31 rispetto a ieri). Lo dice il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.257 positivi su 51.071 tamponi esaminati, 335 in meno di ...