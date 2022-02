Basile Usb sulla crisi abitativa | “Da anni in lotta per un diritto fondamentale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“L’ex scuola di Via Ponticelli ospita, dal 2014, famiglie senza casa che insieme ad altre famiglie residenti nella ex scuola di San Modesto occuparono stabili privati e pubblici per denunciare la grave emergenzache versava in città, dinanzi ad un mercato immobiliare inaccessibile per i molti che vivevano in condizioni di disagio e dinanzi ad una inesistente politica tesa a costruire alloggi ERP per la fasce piú deboli della società. Ladi quelle famiglie ha consentito il recupero di un finanziamento del 2006 del Ministero delle Infrastrutture per la costruzione di 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica, che finalmente nella prossima estate saranno consegnati ai tanti che hanno partecipato al bando della graduatoria pubblica che sancisce le priorità di assegnazione. Tra questi ci sono anche i cittadini ...