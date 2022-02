Alberto Matano diretto su Alba Parietti: “Non è che tu …”, cala il gelo in studio (Di sabato 12 febbraio 2022) In questi giorni Alba Parietti è stata spesso ospite in vari programmi televisivi, soprattutto di casa Rai. Nello specifico è stata ospite nel salotto di Alberto Matano, ovvero La vita in diretta e sembra che abbia colto l’occasione per parlare del Festival di Sanremo. Alba in questa occasione, rispetto agli altri anni, sembra si sia seduta in seconda fila al Teatro Ariston e nel corso di una puntata de La vita in diretta, Matano sembra abbia voluto chiederle le motivazioni. Ma cosa è accaduto tra i due in puntata a La vita in diretta? Alba Parietti a La vita in diretta, la domanda scomoda di Alberto Matano “Non è che tu sei al Cantante Mascherato dietro una maschera?“.Questa la domanda di ... Leggi su baritalianews (Di sabato 12 febbraio 2022) In questi giorniè stata spesso ospite in vari programmi televisivi, soprattutto di casa Rai. Nello specifico è stata ospite nel salotto di, ovvero La vita in diretta e sembra che abbia colto l’occasione per parlare del Festival di Sanremo.in questa occasione, rispetto agli altri anni, sembra si sia seduta in seconda fila al Teatro Ariston e nel corso di una puntata de La vita in diretta,sembra abbia voluto chiederle le motivazioni. Ma cosa è accaduto tra i due in puntata a La vita in diretta?a La vita in diretta, la domanda scomoda di“Non è che tu sei al Cantante Mascherato dietro una maschera?“.Questa la domanda di ...

Advertising

mazziotta91 : #Ilcantantemascherato Il Drago potrebbe essere Gilles Rocca o Andrea Iannone fiero orgoglioso in contatto con tante… - StraNotizie : Alba Parietti ‘sgamata’ da Alberto Matano, la sua reazione - BITCHYFit : Alba Parietti ‘sgamata’ da Alberto Matano, la sua reazione - deniols89 : RT @KyriakosJabo: Immaginando Alba Parietti ospite a #lavitaindiretta con Alberto Matano che la sfotte per sapere se lei è #Aquila! ?????? #Il… - flaviatorreti : RT @KyriakosJabo: Immaginando Alba Parietti ospite a #lavitaindiretta con Alberto Matano che la sfotte per sapere se lei è #Aquila! ?????? #Il… -