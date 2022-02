Traffico Roma del 11-02-2022 ore 11:30 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti ancora per incidente sono segnalati su via Appia Nuova tra via di Torre fiscale via dell’Arco di Travertino è stato invece è risolto l’incidente sul ponte Regina Margherita e regolare ora la circolazione verso via Cola di Rienzo ed anche su Viale del Muro Torto e sul lungotevere Arnaldo da Brescia ci siamo poi in periferia e rallentamenti nella zona di Val Melaina per un incidente accaduto in Piazzale Jonio sempre chiusa via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano in direzione di Trigoria con code di conseguenza sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra l’uscita di Fiumicino e Pontina è sulla interna invece tra Laurentina e Pontina altre cose sono segnalate sull’autostrada di Fiumicino tra Magliana e via Isacco Newton direzione Ostiense ricordiamo infine che fino alle 17 è ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti ancora per incidente sono segnalati su via Appia Nuova tra via di Torre fiscale via dell’Arco di Travertino è stato invece è risolto l’incidente sul ponte Regina Margherita e regolare ora la circolazione verso via Cola di Rienzo ed anche su Viale del Muro Torto e sul lungotevere Arnaldo da Brescia ci siamo poi in periferia e rallentamenti nella zona di Val Melaina per un incidente accaduto in Piazzale Jonio sempre chiusa via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano in direzione di Trigoria con code di conseguenza sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra l’uscita di Fiumicino e Pontina è sulla interna invece tra Laurentina e Pontina altre cose sono segnalate sull’autostrada di Fiumicino tra Magliana e via Isacco Newton direzione Ostiense ricordiamo infine che fino alle 17 è ...

