Traffico Roma del 11-02-2022 ore 10:00 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto code per incidente sulla diramazione di Roma nord tra Castelnuovo di Porto ed il raccordo anulare notevoli difficoltà che questa mattina a sud della città per la chiusura di via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano solo in direzione di Trigoria per lavori alla rete del gas la strada Infatti è regolarmente aperta in direzione Roma resta chiuso Inoltre lo svincolo Laurentina in uscita dalla carreggiata esterna del raccordo in direzione valleranello Trigoria sul raccordo Ci sono code a tratti in carreggiata interna tra app Ardeatina e Pontina e sulla carreggiata esterna invece tra l’uscita di Fiumicino e la Pontina inevitabili difficoltà sulla Pontina stessa dove sono segnalati incolonnamenti in uscita dalla città da via Carlo Levi e code anche in direzione del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto code per incidente sulla diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto ed il raccordo anulare notevoli difficoltà che questa mattina a sud della città per la chiusura di via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano solo in direzione di Trigoria per lavori alla rete del gas la strada Infatti è regolarmente aperta in direzioneresta chiuso Inoltre lo svincolo Laurentina in uscita dalla carreggiata esterna del raccordo in direzione valleranello Trigoria sul raccordo Ci sono code a tratti in carreggiata interna tra app Ardeatina e Pontina e sulla carreggiata esterna invece tra l’uscita di Fiumicino e la Pontina inevitabili difficoltà sulla Pontina stessa dove sono segnalati incolonnamenti in uscita dalla città da via Carlo Levi e code anche in direzione del ...

