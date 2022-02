Tottenham, Kulusevski: «Qui si gioca un altro calcio. Juve? Non so cosa non abbia funzionato» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il neo acquisto del Tottenham Kulusevski ha parlato dei primi giorni in Inghilterra e dell’addio alla Juve Dejan Kulusevski, neo acquisto del Tottenham negli ultimi giorni di mercato invernale, in una intervista a Sky Sport ha parlato dei suoi primi giorni in Inghilterra e dell’addio alla Juventus. LE PAROLE – «cosa non ha funzionato? Non lo so, sono sincero. A volte succede così nel calcio, ho trovato meno spazio e non sono riuscito a fare quel che ho dentro di me. La vita continua, ho avuto tanti bei momenti soprattutto se penso al finale della scorsa stagione. Ho finito benissimo, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Alla Juventus è andata così, ora gioco al Tottenham ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il neo acquisto delha parlato dei primi giorni in Inghilterra e dell’addio allaDejan, neo acquisto delnegli ultimi giorni di mercato invernale, in una intervista a Sky Sport ha parlato dei suoi primi giorni in Inghilterra e dell’addio allantus. LE PAROLE – «non ha? Non lo so, sono sincero. A volte succede così nel, ho trovato meno spazio e non sono riuscito a fare quel che ho dentro di me. La vita continua, ho avuto tanti bei momenti soprattutto se penso al finale della scorsa stagione. Ho finito benissimo, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Allantus è andata così, ora gioco al...

