Thomas Müller e sua moglie hanno quasi ucciso un cavallo costringendolo ad accoppiarsi con una cavalla finta (Di venerdì 11 febbraio 2022) La star del Bayern Monaco e della Germania Thomas Müller è accusato con la moglie, la cavallerizza di dressage Lisa Müller, di aver quasi ucciso un cavallo costringendolo ad accoppiarsi. E non un cavallo qualsiasi: lo stallone di dieci anni D’avie, due volte Campione del mondo” con pedigree di dressage perfetto. Il cavallo, scrive la Süddeutsche Zeitung in un articolo sulla vicenda, è rimasto ferito nel “processo”, ma non è in pericolo di vita. “È crudele che i cosiddetti amanti dei cavalli li costringano a fare sesso innaturale per trarne il maggior profitto possibile”, si lamenta Jana Hoger, specialista della Peta, un’organizzazione per la protezione degli animali. In realtà l’accoppiamento forzato è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) La star del Bayern Monaco e della Germaniaè accusato con la, la cavallerizza di dressage Lisa, di averunad. E non unqualsiasi: lo stallone di dieci anni D’avie, due volte Campione del mondo” con pedigree di dressage perfetto. Il, scrive la Süddeutsche Zeitung in un articolo sulla vicenda, è rimasto ferito nel “processo”, ma non è in pericolo di vita. “È crudele che i cosiddetti amanti dei cavalli li costringano a fare sesso innaturale per trarne il maggior profitto possibile”, si lamenta Jana Hoger, specialista della Peta, un’organizzazione per la protezione degli animali. In realtà l’accoppiamento forzato è ...

napolista : Thomas #Müller e sua moglie hanno quasi ucciso un cavallo costringendolo ad accoppiarsi con una cavalla finta E no… - Saiyan_Andre : @david_aiyeniko @DdaIssa @tomi_pter @Tune01_01 @omorobe_oke Cristiano Ronaldo Ronaldinho Bukayo Saka Anthony Martia… - silvanadimuro : RT @CarlaKaky: Lui non è un pericoloso No Vax, bensì Thomas Müller, calciatore tedesco tra i più famosi al mondo che denuncia la strage da… - jordito_43 : @AgataCentasso @DiMarzio Thomas Müller Iker Muniain Marco Reus (cresciuto in BvB, poi arrivato dal BMG) Giorgio Chi… - gravenb4 : Fidatevi.. Alvaro Morata sarà il nostro Thomas Müller -