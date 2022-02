Silvia Toffanin cambia partner: ecco chi l’ha presa per mano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scopriamo insieme chi sarà il nuovo partner di Silvia Toffanin. Una sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ormai è la nuova reginetta di Mediaset e i numeri le stanno dando anche molta ragione. Alle spalle dell’autrice Maria De Filippi, la conduttrice Silvia Toffanin sta sbaragliando ogni palinsesto e i telespettatori sembrano esserne ben felici. Ora, avrà un partner a portarla per mano per una nuova avventura, uno di quelli navigati che le indicherà la miglior via del successo nell’orario serale. Silvia Toiffanin negli studi di Mediaset (WebSource)Lei è famosa per aver preso parte, anzitutto, a Miss Italia. Ma le sue lodi le ha tessute durante gli anni. Inizialmente era una letterina di Passaparola, anche se ... Leggi su topicnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scopriamo insieme chi sarà il nuovodi. Una sorche nessuno si sarebbe mai aspettato. Ormai è la nuova reginetta di Mediaset e i numeri le stanno dando anche molta ragione. Alle spalle dell’autrice Maria De Filippi, la conduttricesta sbaragliando ogni palinsesto e i telespettatori sembrano esserne ben felici. Ora, avrà una portarla perper una nuova avventura, uno di quelli navigati che le indicherà la miglior via del successo nell’orario serale.Toiffanin negli studi di Mediaset (WebSource)Lei è famosa per aver preso parte, anzitutto, a Miss Italia. Ma le sue lodi le ha tessute durante gli anni. Inizialmente era una letterina di Passaparola, anche se ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - aka7evensmile : RT @ilariainstabile: Matteo Romano ospite a Verissimo perché Silvia Toffanin è sempre dalla parte giusta - RosannaAmbruosi : RT @ilariainstabile: Matteo Romano ospite a Verissimo perché Silvia Toffanin è sempre dalla parte giusta - mariellagaetana : RT @riccardochic: Io silvia toffanin come conduttrice del gfvip 7 me la merito - VanityFairIt : Dopo aver accettato di portare Verissimo (anche) alla domenica pomeriggio, la conduttrice si mette alla prova, dal… -