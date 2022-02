Serie A in campo per la 25ª giornata: tutto su Napoli-Inter e Atalanta-Juventus (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si torna subito in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A. L’Inter prosegue il suo tour de force di febbraio e, in soli sette giorni, affronta il secondo esame scudetto. Domani pomeriggio, al Maradona, i campioni d’Italia provano a frenare l’assalto del Napoli distante una sola lunghezza. Secondo gli esperti Sisal i nerazzurri, nonostante lo stop nel derby, partono leggermente favoriti a 2,50 rispetto al 2,70 dei padroni di casa con il pareggio che si gioca a 3,50. Inter che, negli ultimi nove confronti in campionato, ha perso solo una volta contro il Napoli e punta a proseguire la tradizione favorevole. Si sfidano il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A: ecco perché Over, a 1,72, e Under, offerto a 2,00, sono molto vicini. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si torna subito inper la nuovadel campionato diA. L’prosegue il suo tour de force di febbraio e, in soli sette giorni, affronta il secondo esame scudetto. Domani pomeriggio, al Maradona, i campioni d’Italia provano a frenare l’assalto deldistante una sola lunghezza. Secondo gli esperti Sisal i nerazzurri, nonostante lo stop nel derby, partono leggermente favoriti a 2,50 rispetto al 2,70 dei padroni di casa con il pareggio che si gioca a 3,50.che, negli ultimi nove confronti in campionato, ha perso solo una volta contro ile punta a proseguire la tradizione favorevole. Si sfidano il miglior attacco e la miglior difesa dellaA: ecco perché Over, a 1,72, e Under, offerto a 2,00, sono molto vicini. ...

